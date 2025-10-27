Может тысячу раз облететь вокруг Земли: на Западе пришли в ужас от возможностей «Буревестника»

На Западе пришли в ужас от возможностей ракеты «Буревестник», испытания которой недавно провела Россия. Оказалось, что ни в США, ни в Европе ничего подобного нет. Это оружие РФ — самое дальнобойное в мире, «Буревестник» может облететь Землю тысячу раз прежде, чем нанесет удар. Об этом пишет издание MWM.
«Уникальная ракета использует миниатюрный ядерный реактор для питания своей двигательной установки, что позволяет ей находиться в полёте в течение нескольких лет. Это даёт множество преимуществ, в том числе позволяет избежать риска быть уничтоженной на земле в результате первого удара противника, даёт возможность демонстрировать силу, пролетая вблизи воздушного пространства противника, и сохранять способность наносить удары по противнику с неожиданных направлений, в том числе там, где противовоздушная оборона наиболее слаба», — говорится в материале издания.
Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что аналогов «Буревестника» нет нигде в мире. Кроме того, он может нести ядерный заряд, а значит, может стать эффективным дополнением в «ядерном щите» России. Осталось только разработать программу для внедрения этого оружия в Вооруженные силы РФ.