Может тысячу раз облететь вокруг Земли: на Западе пришли в ужас от возможностей «Буревестника»

«Уникальная ракета использует миниатюрный ядерный реактор для питания своей двигательной установки, что позволяет ей находиться в полёте в течение нескольких лет. Это даёт множество преимуществ, в том числе позволяет избежать риска быть уничтоженной на земле в результате первого удара противника, даёт возможность демонстрировать силу, пролетая вблизи воздушного пространства противника, и сохранять способность наносить удары по противнику с неожиданных направлений, в том числе там, где противовоздушная оборона наиболее слаба», — говорится в материале издания.