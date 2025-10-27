Минздрав рассказал о реальном уровне заболеваемости ОРИ в Беларуси на октябрь

В октябре в Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), рассказала БелТА начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
— Если сравнивать с сентябрем, то она даже снизилась, потому что в сентябре, когда дети выходят в организованные коллективы, начинается передача инфекций друг другу, родителям и так далее, — подчеркнула Карабан.
Она отметила, что после летнего периода происходит подъем заболеваемости. Но когда коллективы уже сформируются, заболеваемость немножко успокаивается.
— Поэтому сейчас уровень заболеваемости низкий, — сказала Карабан.
