Минздрав рассказал о реальном уровне заболеваемости ОРИ в Беларуси на октябрь

Заболеваемости ОРИ в октябре находится на низком уровне.

Источник: Комсомольская правда

В октябре в Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), рассказала БелТА начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

— Если сравнивать с сентябрем, то она даже снизилась, потому что в сентябре, когда дети выходят в организованные коллективы, начинается передача инфекций друг другу, родителям и так далее, — подчеркнула Карабан.

Она отметила, что после летнего периода происходит подъем заболеваемости. Но когда коллективы уже сформируются, заболеваемость немножко успокаивается.

— Поэтому сейчас уровень заболеваемости низкий, — сказала Карабан.

Ранее писали, что гендиректор белорусского предприятия сказал про опасность вакцин из недружественных стран: «Каждый флакон вакцины мы не можем проверить».

Сообщили, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.

Еще узнайте, что министр образования Беларуси Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

