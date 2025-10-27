Комплекс складов, 14 квартир и 10 машин: что еще могут изъять у экс-мэра Сочи Копайгородского и его родственников

В список попали 77 объектов недвижимости в Краснодаре, Геленджике, Сочи, а также в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Среди указанных объектов имущества: комплекс складских помещений в станице Елизаветинской в Краснодаре и в Ленинградской области, земельные участки, одно машино-место, 10 автомобилей, среди которых Lada Niva, Porsche 911 и 5 Mercedes, 14 квартир: две из которых в Геленджике, 9 в центре Сочи, одна в Санкт-Петербурге, две в престижных районах Москвы. По информации прокуратуры, все это было оформлено на родственников экс-политика, связанных с ним и его семьей. Однако фактически все имущество принадлежало Алексею Копайгородскому. Правоохранительные органы полагают, что активы были получены путем коррупции.