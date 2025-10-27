12 школ открыли в День Республики в Казахстане

В Алматы открылись сразу четыре школы нового формата. Среди них — школа № 220 в Медеуском районе, рассчитанная на 2 тысячи ученических мест.
«Новое здание полностью решило проблему дефицита ученических мест в своем микроучастке. В школе 83 учебных класса, 4 спортзала, библиотека, столовая и коворкинг-зоны», — сообщили в ведомстве.
В Жамбылской области открылись две новые школы — в селах Карасу и Каракемер. В одной из них предусмотрены 28 учебных классов, конференц-зал, STEM-лаборатории, кабинет робототехники, коворкинг-центр, а также три мастерские и три научные лаборатории.
В Мунайлинском районе Мангистауской области в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» открылась одиннадцатая по счету школа, рассчитанная на 900 мест. Здесь оборудованы 45 учебных классов с интерактивными досками.
Также в Сауране Туркестанской области к празднику открылась школа № 5, построенная в рамках нацпроекта «Келешек мектептері». В ней установлены кабинеты новой модификации, STEM-лаборатории, 3 мастерские, коворкинг-зоны, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, столовая, библиотека и актовый зал. Сейчас в регионе ведется строительство шести школ, отметили в Минпросвещения.
В селе Достык Западно-Казахстанской области открылась школа нового формата на 1200 ученических мест. С вводом объекта решён вопрос ликвидации аварийной школы. Отметим, это уже пятая школа, построенная в регионе по национальному проекту.
В Кокшетау Акмолинской области состоялось техническое открытие новой школы № 10, возведенной на месте аварийного здания. В новом здании просторные классы, лаборатории, кабинеты робототехники, современный спортивный зал и конференц-зал.
В поселке Жарык Карагандинской области в рамках нацпроекта открылась новая школа. Здесь оборудованы STEM-лаборатория, кабинеты естественно-математического направления с современным оборудованием и методическими материалами, классы робототехники и графического дизайна. В школе установлено 22 интерактивные доски с технологией искусственного интеллекта.
В Восточно-Казахстанской области в селе Игилик открылась новая школа, построенная за счет местного бюджета. Всего в 2025—2026 учебном году в стране построят 232 организаций образования, сообщили в ведомстве.