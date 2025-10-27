12 школ открыли в День Республики в Казахстане

В Жамбылской области открылись две новые школы — в селах Карасу и Каракемер. В одной из них предусмотрены 28 учебных классов, конференц-зал, STEM-лаборатории, кабинет робототехники, коворкинг-центр, а также три мастерские и три научные лаборатории.