Прокуратура выявила нарушения в двух школах Владивостока

Проверка выявила в школах многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Состояние туалетов неудовлетворительное, канализационные системы в неисправном состоянии, отбор суточных проб готовой пищи делается с нарушением правил, а также не соблюдаются условия хранения продуктов питания. Ранее нарушения в школе № 80 уже выявлялись надзорным ведомством.