Прокуратура выявила нарушения в двух школах Владивостока

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в школах № 14 и № 80 Владивостока. Их устранение стоит на контроле в надзорном ведомстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Прокуратура провела проверку в школах № 14 и № 80 после публикаций в социальных сетях о ненадлежащем санитарном состоянии помещений образовательных учреждений. Проверка подтвердила факты нарушений в обеих школах», — говорится в сообщении ведомства.
Проверка выявила в школах многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Состояние туалетов неудовлетворительное, канализационные системы в неисправном состоянии, отбор суточных проб готовой пищи делается с нарушением правил, а также не соблюдаются условия хранения продуктов питания. Ранее нарушения в школе № 80 уже выявлялись надзорным ведомством.
По иску прокурора Ленинского района города Владивостока суд обязал администрацию города обеспечить финансирование ремонтных работ туалетных комнат. Срок для добровольного исполнения решения суда на момент проверки не истек. Надзорное ведомство следит за его исполнением.
«В школе № 14 запланировано провести ремонт в период осенних каникул. Также в школе № 80 ремонт запланирован в этом году. На данный момент идет подготовка проектно-сметной документации», —сообщили корреспонденту ИА PrimaMedia в администрации города.
Также прокуратура внесла представления директорам школ об устранении нарушений, инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Фактическое устранение нарушений в обоих образовательных учреждениях на контроле.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин держит на контроле проверку информации о ненадлежащем состоянии одной из школ Приморского края.