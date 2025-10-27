В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала Mash, злоумышленники прямо на улице пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Несколько человек хотели его затащить в машину, но спортсмену удалось отбиться благодаря прохожему, который вмешался в ситуацию.
Отмечается также, что спустя два дня преступники похитили зятя депутата Госдумы, после чего начали вымогать деньги. Мужчину отпустили после того, как он через жену передал злоумышленникам крупную сумму.
Возбуждены уголовные дела.