Башкирию вновь назвали одним из самых читающих регионов России

Жюри, в состав которого вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и творческих объединений, оценивало проекты регионов, учитывая их вклад в сохранение литературных традиций, а также статистику по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным героям и участникам специальной военной операции.