Башкирию вновь назвали одним из самых читающих регионов России

Церемония награждения победителей конкурса состоится в ноябре в Москве.
В республике функционирует более 3200 библиотек, активно развивается книжная культура, а ежегодная Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» является брендом региона.
Конкурс был организован Российским книжным союзом при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В этом году победителем конкурса стала Курская область, представившая литературно-патриотический фестиваль «КурскГранинКнигоФестиваль». «Территорией книги и чтения» признана Архангельская область. В тройку лауреатов вошли Москва, Кировская и Мурманская области.
Жюри, в состав которого вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и творческих объединений, оценивало проекты регионов, учитывая их вклад в сохранение литературных традиций, а также статистику по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным героям и участникам специальной военной операции.
Напомним, год назад «Башинформ» сообщал, что Башкирия стала литературным флагманом России — победителем X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» за проведение Международной книжной ярмарки «Китап-байрам», ставшей культурным брендом региона.