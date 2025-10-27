Трое мужчин предстанут перед судом за покушение на убийство и похищение ветерана СВО

В Приморском крае трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство и похищении человека. Как сообщает региональная прокуратура, уголовное дело в отношении обвиняемых было завершено и направлено в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.
Согласно материалам дела, инцидент произошел осенью 2024 года в селе Екатериновка после словесного конфликта между ветераном СВО и продавцом местного магазина. Для разрешения конфликта один из обвиняемых привлек своего сына и родственника. Они принудительно доставили потерпевшего на окраину населенного пункта, где нанесли ему не менее 20 ударов руками, ногами и битой по различным частям тела.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года по статье о похищении человека (статья 126 УК РФ), а в дальнейшем обвинения были дополнены пунктами о покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.
