В омском музтеатре неожиданно отменили спектакль

Поводом отмены объявлены «технические причины».

В понедельник, 27 октября 2025 года, в официальном паблике Омского государственного музыкального театра в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене спектакля «Граф Калиостро» (12+). В афише постановка заявлена как комическая опера на музыку Микаэла Таривердиева.

«По техническим причинам 20 ноября произойдет отмена спектакля “Граф Калиостро”. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается в группе музтеатра.

Объявлено, что приобретенные билеты можно сдать в кассу театра либо по месту приобретения.