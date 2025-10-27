В омском музтеатре неожиданно отменили спектакль

В понедельник, 27 октября 2025 года, в официальном паблике Омского государственного музыкального театра в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене спектакля «Граф Калиостро» (12+). В афише постановка заявлена как комическая опера на музыку Микаэла Таривердиева.