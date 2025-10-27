В центре Ростова-на-Дону начнут действовать дополнительные платные парковочные места

«На ул. Катаева платная зона появится на нечетной стороне от пр. Буденновского до пер. Островского. На ул. Черепахина оплату нужно будет вносить на четной стороне участка от пер. Островского до пр. Буденновского. Ул. Шаумяна получит платные места на нечетной стороне от пер. Братский до пр. Буденновского и на четной стороне от пер. Газетный до пр. Ворошиловского», — уточняется в сообщении.