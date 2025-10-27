Шестидневная рабочая неделя началась в России

Документ предполагает, что ради более рационального распределения праздничных и выходных дней выходной перенесен с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
Таким образом, жители страны получат трехдневный период отдыха по случаю Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Юрист по трудовому праву HeadHunter Дарья Ерзина пояснила, что субботний рабочий день будет сокращенным, так как является предпраздничным.
День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября в соответствии с федеральным законом, принятым в 2004 году.