Шестидневная рабочая неделя началась в России

Шестидневная рабочая неделя, которая продлится до субботы включительно, стартовала в России. Это связано с переносом выходного дня на 3 ноября, предусмотренным постановлением правительства, сообщает «РИА Новости».

Источник: ИА Татар-информ

Документ предполагает, что ради более рационального распределения праздничных и выходных дней выходной перенесен с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Таким образом, жители страны получат трехдневный период отдыха по случаю Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Юрист по трудовому праву HeadHunter Дарья Ерзина пояснила, что субботний рабочий день будет сокращенным, так как является предпраздничным.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября в соответствии с федеральным законом, принятым в 2004 году.