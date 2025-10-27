Имитируют ДТП: жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенников

В одной из страховых компаний пояснили, что аферисты, получив копии документов ничего не подозревающих людей, сначала регистрируют на них автомобили, а потом оформляют полисы ОСАГО через интернет. После этого имитируют ДТП и при оформлении страхового случая через европротокол представляют этих людей как виновников аварий. Так, один автомобилист узнал, что участвовал в четырёх ДТП в Уфе в качестве виновника, только после звонка от страховой компании. Хотя за 28 лет водительского стажа он лично ни разу не попадал в аварии. По предварительным данным МВД, в Уфе работает целая организованная преступная группа, которая использует личные данные сторонних людей.