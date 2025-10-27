Имитируют ДТП: жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенников

У этой схемы есть свои сложности на каждом этапе реализации, но мошенников это не останавливает. Как и не волнует их то, что своими действиями они втягивают ничего не подозревающих граждан в преступление, сообщает информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза».
В одной из страховых компаний пояснили, что аферисты, получив копии документов ничего не подозревающих людей, сначала регистрируют на них автомобили, а потом оформляют полисы ОСАГО через интернет. После этого имитируют ДТП и при оформлении страхового случая через европротокол представляют этих людей как виновников аварий. Так, один автомобилист узнал, что участвовал в четырёх ДТП в Уфе в качестве виновника, только после звонка от страховой компании. Хотя за 28 лет водительского стажа он лично ни разу не попадал в аварии. По предварительным данным МВД, в Уфе работает целая организованная преступная группа, которая использует личные данные сторонних людей.
Подобные случаи есть и в других регионах. Например, в Краснодаре, Новосибирске и Владивостоке страховщики также сообщают об организованных группах, которые «создают» фиктивных виновников. Страховка в таких ситуациях может быть оформлена и на иностранного гражданина. Иногда используются арендованные авто и устраиваются реальные ДТП. Известны случаи, когда мошенники при оформлении «страхового случая» указали виновником человека, ни разу не въезжавшего на территорию России, а в другой раз — человека без ног, который физически не мог управлять автомобилем в указанный момент.
«Мошенники придумали и используют такую схему для уменьшения своих убытков. Не стоит думать, что таким образом аферисты никому не вредят. В регионах, где работают злоумышленники, вырастает цена на ОСАГО. Это происходит из-за значительных убытков страховщиков в связи с незаконной деятельностью мошенников. А у местных водителей, которых подставляют аферисты, растет КБМ. Кроме того, “виновников” аварий могут обвинить в мошенничестве, так как благодаря “их” страховке аферисты получали выплаты по фиктивным ДТП», — пояснил член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.
Однако мошенникам не стоит забывать, что правоохранители и страховщики уже научились работать с выявлением таких схем. Подобные махинации рассматриваются как мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ — до 10 лет лишения свободы) и подделка документов (ст. 327 УК РФ — до 6 лет лишения свободы).
