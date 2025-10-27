Ричмонд
Белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари»

Гол Шаранговича помог «Калгари» победить «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: Комсомольская правда

В чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1, а белорусский форвард Егор Шарангович забросил третью шайбу своей команды.

Егор Шарангович сыграл на правом фланге третьего звена «Калгари» с Коннором Зари и Джоэлом Фараби. На 32-й минуте Егор бросил в касание и поразил ворота Игоря Шестеркина, это был третий гол хозяев — 3:1.

Этот гол стал для Шаранговича первым в сезоне за восемь матчей. Всего у него 2 бомбардирских балла (1+1).

Ранее писали, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.

Еще узнайте, что министр образования Беларуси Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

