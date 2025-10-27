Белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари»

В чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1, а белорусский форвард Егор Шарангович забросил третью шайбу своей команды.
Егор Шарангович сыграл на правом фланге третьего звена «Калгари» с Коннором Зари и Джоэлом Фараби. На 32-й минуте Егор бросил в касание и поразил ворота Игоря Шестеркина, это был третий гол хозяев — 3:1.
Этот гол стал для Шаранговича первым в сезоне за восемь матчей. Всего у него 2 бомбардирских балла (1+1).
