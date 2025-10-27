Белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари»

Егор Шарангович сыграл на правом фланге третьего звена «Калгари» с Коннором Зари и Джоэлом Фараби. На 32-й минуте Егор бросил в касание и поразил ворота Игоря Шестеркина, это был третий гол хозяев — 3:1.