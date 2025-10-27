В Уфе обновлён важный участок водопровода в центре города

В Уфе продолжаются работы по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.
По информации «Уфаводоканала», за счёт собственных средств предприятия проводится капитальный ремонт важного участка водопровода, расположенного от проспекта Октября, 132, до улицы Блюхера. Эта ветка была построена ещё в 1963 году и давно нуждалась в обновлении.
Специалисты проложили трубопровод методом протягивания в существующую стальную трубу протяженностью почти 100 погонных метров, установили новые люки и арматуру, очистили систему и провели дезинфекцию трубопровода. До конца октября планируется завершить все работы.
Ранее сообщалось, что в Уфе обновляется старый участок водопровода на улице Российской.