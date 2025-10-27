В Уфе обновлён важный участок водопровода в центре города

По информации «Уфаводоканала», за счёт собственных средств предприятия проводится капитальный ремонт важного участка водопровода, расположенного от проспекта Октября, 132, до улицы Блюхера. Эта ветка была построена ещё в 1963 году и давно нуждалась в обновлении.