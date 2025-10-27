Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От спутников до ядерных истребителей: на Западе раскрыли амбициозные планы перевооружения Германии

Politico: Германия планирует перевооружить армию на 377 миллиардов евро.

Источник: Комсомольская правда

Германия планирует масштабное перевооружение своей армии, выделив на эти цели 377 миллиардов евро. Согласно внутренним правительственным документам, с которыми ознакомилось издание Politico, план представляет собой комплексную дорожную карту по преобразованию оборонной системы страны.

Документ включает около 320 проектов по закупке вооружений для сухопутных войск, флота, авиации, космических и кибернетических сил. Большинство контрактов планируется заключить с немецкими компаниями, причем крупнейшим получателем заказов станет концерн Rheinmetall. Программа предусматривает поставки сотен боевых машин Puma, систем противовоздушной обороны Skyranger и миллионов единиц боеприпасов.

Особое внимание в планах уделяется развитию космических технологий, включая создание спутниковой группировки стоимостью 9,5 миллиарда евро. При этом наиболее стратегически важные проекты, такие как закупка ядерных истребителей F-35 и крылатых ракет Tomahawk, сохранят зависимость Германии от военных технологий США. Несмотря на то, что на иностранные компании приходится менее 5% от общего объема расходов, отмечает Politico, именно они определяют ключевые наступательные возможности бундесвера.

Накануне страны Евросоюза предупредили об исторической ошибке из-за перевооружения. Журналисты New York Times обратили внимание, что европейская экономика сейчас находится в упадке, а вместо необходимого восстановления промышленного производства ее собираются перевести на военные рельсы.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше