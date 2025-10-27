Германия планирует масштабное перевооружение своей армии, выделив на эти цели 377 миллиардов евро. Согласно внутренним правительственным документам, с которыми ознакомилось издание Politico, план представляет собой комплексную дорожную карту по преобразованию оборонной системы страны.
Документ включает около 320 проектов по закупке вооружений для сухопутных войск, флота, авиации, космических и кибернетических сил. Большинство контрактов планируется заключить с немецкими компаниями, причем крупнейшим получателем заказов станет концерн Rheinmetall. Программа предусматривает поставки сотен боевых машин Puma, систем противовоздушной обороны Skyranger и миллионов единиц боеприпасов.
Особое внимание в планах уделяется развитию космических технологий, включая создание спутниковой группировки стоимостью 9,5 миллиарда евро. При этом наиболее стратегически важные проекты, такие как закупка ядерных истребителей F-35 и крылатых ракет Tomahawk, сохранят зависимость Германии от военных технологий США. Несмотря на то, что на иностранные компании приходится менее 5% от общего объема расходов, отмечает Politico, именно они определяют ключевые наступательные возможности бундесвера.
Накануне страны Евросоюза предупредили об исторической ошибке из-за перевооружения. Журналисты New York Times обратили внимание, что европейская экономика сейчас находится в упадке, а вместо необходимого восстановления промышленного производства ее собираются перевести на военные рельсы.