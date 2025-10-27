«Мы тоже можем»: Президент Бразилии вызвался помочь с завершением украинского конфликта

«Я ещё не говорил (президенту США Дональду Трампу — Прим. Ред.), но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости», — отметил Лула да Силва.