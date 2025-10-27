«Мы тоже можем»: Президент Бразилии вызвался помочь с завершением украинского конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал начать мирные переговоры по украинскому конфликту и заявил о готовности Бразилии посодействовать в урегулировании. С такими заявлениями политик выступил на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
«Я ещё не говорил (президенту США Дональду Трампу — Прим. Ред.), но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости», — отметил Лула да Силва.
Он отметил, что российский президент Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский знают, чего они хотят. Пришло время это понимание перенести за переговорный стол.
Накануне глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что республика готова принять у себя переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы работать над урегулированием конфликта на Украине по американской концепции. Это произошло во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.