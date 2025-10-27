Эффективные лекарства от рака могут начать искать быстрее

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый комбинированный подход для подбора наиболее эффективных лекарственных препаратов в процессе фотодинамической онкотерапии. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ).
Лекарственные препараты, попадая в организм человека, прежде всего связываются с белками, содержащимися в крови. Насколько эффективно то или иное лекарство, зависит от степени его связывания с сывороточным альбумином — белком, отвечающим за транспорт веществ в организме и содержащимся в плазме крови. Степень связывания препарата с этим белком оказывает сильное влияние на действие. При слишком сильном связывании концентрация препарата в крови будет снижена, а при слабом — препарат может неравномерно распределиться в организме или вовсе разрушиться, не достигнув желаемой цели.
«Чтобы создать эффективное лекарство и контролировать его связывание с транспортным белком, важно знать, на какой участок белка прикрепятся его молекулы. Выявление таких участков приведет к пониманию механизма действия препаратов, прогнозированию побочных эффектов и выявлению причин резистентности к нему у некоторых пациентов. Мы предложили собственный комбинированный подход, позволяющий измерять расстояние между различными элементами комплекса и использовать их для получения его структуры», — цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Михаила Колоколова.
Он пояснил, что в то время как ранее применяемые методы выдают средние значения, новосибирским ученым удалось добиться атомарной точности в измерениях. Исследователи научились видеть все пространственные расположения атомов в молекуле определенной конфигурации и находить места, где малые молекулы вещества связываются с белком.
О методе.
В своем подходе ученые совместили методы молекулярного моделирования с экспериментальными данными, полученными методом электронного парамагнитного резонанса, который позволяет определить строение соединений на основе информации о том, как они поглощают микроволновое излучение. Исследование проводили исследователи из НГУ вместе с коллегами из Международного томографического центра СО РАН и РТУ МИРЭА. Его результаты опубликованы в Journal of the American Chemical Society.
Свой комбинированный подход ученые опробовали, исследуя связывание альбумина с фотосенсибилизаторами — природными или синтетическими вещества. При лечении рака они накапливаются в патологических клетках, которые гибнут при облучении светом. Как отметили в вузе, метод фотодинамической онкотерапии считается очень перспективным, потому что в отличие от традиционной химиотерапии, затрагивает только опухоли, которые и подвергаются воздействию света.
«Разработанный нами комбинированный подход позволит сделать анализ противораковых соединений значительно точнее, а процесс разработки новых препаратов для онкотерапии проще и быстрее. Мы считаем, что наша работа позволит предсказывать наиболее перспективные для фотодинамической противораковой терапии соединения. Теперь мы собираемся применить разработанный нами подход, чтобы изучить, как фотосенсибилизаторы связываются с молекулами ДНК», — дополнил Колоколов.