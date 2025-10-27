Эффективные лекарства от рака могут начать искать быстрее

Лекарственные препараты, попадая в организм человека, прежде всего связываются с белками, содержащимися в крови. Насколько эффективно то или иное лекарство, зависит от степени его связывания с сывороточным альбумином — белком, отвечающим за транспорт веществ в организме и содержащимся в плазме крови. Степень связывания препарата с этим белком оказывает сильное влияние на действие. При слишком сильном связывании концентрация препарата в крови будет снижена, а при слабом — препарат может неравномерно распределиться в организме или вовсе разрушиться, не достигнув желаемой цели.