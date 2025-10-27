Появились кадры задержания подозреваемых в попытке похищения Мостового

Появились кадры задержания подозреваемых в похищении людей в Петербурге.
Как сообщили в петербургском ГСУ СКР, один из инцидентов произошел 23 октября на улице Вязовой. Находясь возле одного из домов, злоумышленники, применив насилие к мужчине, пытались его похитить, но им не удалось довести умысел до конца.
25 октября вечером эти же люди похитили возле магазина на Крестовском острове другого мужчину. Они заставили его перевести 210 тысяч рублей и требовали отдать им 10 млн рублей.
Были задержаны четверо мужчин. В отношении них возбуждены уголовные дела по фактам похищения человека, покушения на хищение человека и разбоя.
Ранее сообщалось, что злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но благодаря прохожему ему удалось отбиться. Похищенным же оказался зять депутата Госдумы, у него впоследствии вымогали деньги.