Три рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений

Ночью 27 октября 2025 года в Волгоградской области снова закрывали небо. С вечера жители региона получили сообщения о беспилотной опасности и необходимости зайти в здания и отойти от окон. В это же время Росавиация ввела ограничения на полеты. Продлились они недолго, но утром 27 октября в воздушной гавани задерживаются три рейса.