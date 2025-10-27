Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений

Росавиация открыла воздушное пространство над Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 27 октября 2025 года в Волгоградской области снова закрывали небо. С вечера жители региона получили сообщения о беспилотной опасности и необходимости зайти в здания и отойти от окон. В это же время Росавиация ввела ограничения на полеты. Продлились они недолго, но утром 27 октября в воздушной гавани задерживаются три рейса.

Позже прилетит рейс из Калининграда: вместо в 6.30 в 9.55. Немного задерживается прибытие самолета из Москвы, рейс выполняет «Аэрофлот». В Волгограде пассажиры ждут вылета в Сочи: вместо 7.30 они вылетят на курорт Краснодарского края в 10.50.