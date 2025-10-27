Самую яркую комету 2025 года Lemmon заметили над Россией

Комета C/2025 A6 (Lemmon) пролетела вблизи Земли и была хорошо видна в небе над Россией. Явление наблюдали и фиксировали очевидцы во Владимирской области и на Урале.
Комету открыли в январе 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон (США). Период обращения кометы составляет 1350 лет, ранее она приближалась к Земле в VII веке. Ученые прогнозировали ее видимость в конце октября — начале ноября, а первые четкие снимки объекта начали публиковать несколько дней назад.
По оценкам астрономов, это самая яркая комета, наблюдаемая с Земли в 2025 году, передает РБК.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подчеркнули, что Lemmon представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, поскольку на высокоточных инструментах комета представляет собой «исключительно красивое зрелище».
