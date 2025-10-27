Самую яркую комету 2025 года Lemmon заметили над Россией

Комету открыли в январе 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон (США). Период обращения кометы составляет 1350 лет, ранее она приближалась к Земле в VII веке. Ученые прогнозировали ее видимость в конце октября — начале ноября, а первые четкие снимки объекта начали публиковать несколько дней назад.