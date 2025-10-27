Ричмонд
Ночью в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 27 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, силы ПВО уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты в Миллеровском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировали, люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 26 октября на Дону ликвидировали три БПЛА в Матвеево-Курганском районе. В этом случае, по информации властей, пострадавших также не было.

