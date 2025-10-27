Львиные когти и змеи в бутылках: необычные находки казанской таможни

Некоторые пассажиры пытаются ввезти крупные партии парфюмерии без указания их в декларации, что также является нарушением таможенных правил. Таможня Казани напоминает, что перед поездкой стоит изучить правила ввоза и вывоза товаров. Это поможет избежать неприятных ситуаций на границе и сделает путешествие более приятным, сообщает «Татар-информ».