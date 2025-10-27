Львиные когти и змеи в бутылках: необычные находки казанской таможни

Сотрудники аэропорта Казани раскрыли самые странные предметы, которые пытались провезти через границу пассажиры.
Недавно в Казань из Африки прибыл пассажир с около 50 львиными когтями. Подобные попытки ввоза диких животных и их частей категорически запрещены международными правилами. Таможенники предотвратили нарушение, которое могло бы нанести серьезный ущерб природе.
В багаже путешественников из Юго-Восточной Азии находили бутылки с алкоголем, в которых плавали живые змеи и скорпионы. Такие экзотические напитки запрещены без специального разрешения СИТЕС (международной конвенции по охране исчезающих видов).
Некоторые пассажиры пытаются ввезти крупные партии парфюмерии без указания их в декларации, что также является нарушением таможенных правил. Таможня Казани напоминает, что перед поездкой стоит изучить правила ввоза и вывоза товаров. Это поможет избежать неприятных ситуаций на границе и сделает путешествие более приятным, сообщает «Татар-информ».
Напомним, в Казани таможенный пост обработал свыше 11,6 млн заграничных посылок. Это более пяти тысяч тонн.