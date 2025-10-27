Более 230 тонн опасной сои нашли в Волгоградской области

Специалисты ведомства, анализируя данные в информационных системах «Сатурн» и «Зерно», выяснили, что индивидуальный предприниматель из Октябрьского района при выращивании соиы использовал пестициды — гербициды «Тираназор» и «Флорасулам». Однако в документах, которые должны подтверждать безопасность этой продукции, не было ни слова о проверке на остатки этих химикатов.