Более 230 тонн опасной сои нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области Россельхознадзор обнаружил крупное нарушение, которое могло повлиять на безопасность продуктов питания. Почти 234 тонны продовольственной сои едва не попали в продажу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Россельхознадзор.
Специалисты ведомства, анализируя данные в информационных системах «Сатурн» и «Зерно», выяснили, что индивидуальный предприниматель из Октябрьского района при выращивании соиы использовал пестициды — гербициды «Тираназор» и «Флорасулам». Однако в документах, которые должны подтверждать безопасность этой продукции, не было ни слова о проверке на остатки этих химикатов.
Это не просто ошибка, а прямое нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Согласно этим правилам, вся продовольственная пшеница должна быть тщательно проверена на содержание вредных веществ, особенно если при ее выращивании применялись пестициды. Неполный перечень проведенных испытаний ставит под сомнение безопасность всей партии зерна.
Благодаря своевременному контролю, Россельхознадзор смог оперативно отреагировать. Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости таких нарушений и аннулировали декларацию.