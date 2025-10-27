Ричмонд
Фото лучшего подъезда Минска появились в интернете

Лучший подъезд Минска определили в конкурсе ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Минский ЖКХ провел смотр-конкурс и определил, что лучший подъезд в городе — номер 11, что в доме номер 70 на улице Одоевского, пишет агентство «Минск-Новости».

Это дом 2010 года постройки, в нем современная планировка с просторным холлом на первом этаже и с двумя выходами из подъезда.

Жильцы сделали подъезд красивым и уютным. На первом этаже стены обложили керамогранитом, а портал проема — мелкоразмерной плиткой. Так же комбинировали облицовку стен на межэтажных площадках. Подоконники заменили на деревянные из цельного полотна. К потолку закрепили новые трековые светильники.

Стены лестничных пролетов прогрунтовали и перекрасили их в белый цвет. Продумали и декор — настенные часы и вазоны с цветами, репродукции картин, фикус в круглой плетеной корзине.

