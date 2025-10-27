Фото лучшего подъезда Минска появились в интернете

Минский ЖКХ провел смотр-конкурс и определил, что лучший подъезд в городе — номер 11, что в доме номер 70 на улице Одоевского, пишет агентство «Минск-Новости».
Это дом 2010 года постройки, в нем современная планировка с просторным холлом на первом этаже и с двумя выходами из подъезда.
Жильцы сделали подъезд красивым и уютным. На первом этаже стены обложили керамогранитом, а портал проема — мелкоразмерной плиткой. Так же комбинировали облицовку стен на межэтажных площадках. Подоконники заменили на деревянные из цельного полотна. К потолку закрепили новые трековые светильники.
Стены лестничных пролетов прогрунтовали и перекрасили их в белый цвет. Продумали и декор — настенные часы и вазоны с цветами, репродукции картин, фикус в круглой плетеной корзине.
Ранее писали, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.
Еще узнайте, что министр образования Беларуси Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.
Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».