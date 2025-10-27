Начальником правового управления в Братске стал Андрей Егоркин. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— 27 октября на аппаратном совещании его представил мэр города. Андрей Егоркин закончил Московскую академию экономики и права по направлению «Юриспруденция», — уточняется в сообщении.
Также он получил второе высшее образование в Братский государственном университете на факультете магистерской подготовки. С 2008 по 2014 годы он работал в правовом управлении администрации города Братска.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье детские пособия за октябрь выплатят досрочно. Такие изменения в графике связаны с ноябрьскими праздниками.