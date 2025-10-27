Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальником правового управления в Братске стал Андрей Егоркин

Он закончил Московскую академию экономики и права.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Начальником правового управления в Братске стал Андрей Егоркин. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— 27 октября на аппаратном совещании его представил мэр города. Андрей Егоркин закончил Московскую академию экономики и права по направлению «Юриспруденция», — уточняется в сообщении.

Также он получил второе высшее образование в Братский государственном университете на факультете магистерской подготовки. С 2008 по 2014 годы он работал в правовом управлении администрации города Братска.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье детские пособия за октябрь выплатят досрочно. Такие изменения в графике связаны с ноябрьскими праздниками.