Трамп отправился в Японию с официальным визитом

О продолжении собственного «турне» по азиатским странам глава Белого дома сообщил в понедельник, 27 октября. Тогда он опубликовал пост, в котором заявил, что уже покинул Малайзию, где заключил ряд сделок. В том числе о редкоземельных металлах. Кроме того, удалось добиться мира между Таиландом и Камбоджей.