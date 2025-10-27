Ричмонд
Трамп отправился в Японию с официальным визитом

Трамп рассказал об успехах во время визита в Малайзию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправился в Японию с официальным визитом. Соответствующее заявление американского лидера опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

О продолжении собственного «турне» по азиатским странам глава Белого дома сообщил в понедельник, 27 октября. Тогда он опубликовал пост, в котором заявил, что уже покинул Малайзию, где заключил ряд сделок. В том числе о редкоземельных металлах. Кроме того, удалось добиться мира между Таиландом и Камбоджей.

«Миллионы спасенных жизней. Какая честь сделать это. А теперь — в Японию!» — написал Трамп.

Напомним, визит американского лидера в Малайзию оказался более чем ярким. Поскольку по прилете в страну глава Белого дома станцевал местный танец. Он сделал это вместе с жителями азиатского государства, которые приветствовали его у трапа самолета.

