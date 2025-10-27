В последние года по всей Европе самый популярный тренд — выпуск брошюр о готовности граждан к ЧС на случай войны или кризиса. Однако впереди Европейского союза всего — Швеция, где вышло в свет пособие о готовности к ЧС, предназначенное для бизнеса. Об этом сообщает Politico.
В листовках будут содержаться те же простые рекомендации, что и в брошюре «На случай кризиса или войны» — информация о всевозможных возможных угрозах, а также о том, как лучше всего подготовиться и защитить себя. Словом, они будут полезны и простым людям, и международным компаниям.
Авторы материала советуют властям разных стран ко всему прочему провести теоретические учения «за столом», а еще лучше — имитационные. Причины таких инициатив не уточняются.
Напомним, в России много лет и на разных уровнях не раз отмечалось, что у Москвы никогда не было в планах нападения на Европу и НАТО. Недавно это в очередной раз глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом. В частности, предлагала странам-членам НАТО уважать собственные обязательства и договориться о гарантиях безопасности. Однако ответа не последовало.