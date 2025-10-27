Politico: Швеция первой в ЕС начала готовить бизнес к режиму ЧС

Напомним, в России много лет и на разных уровнях не раз отмечалось, что у Москвы никогда не было в планах нападения на Европу и НАТО. Недавно это в очередной раз глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом. В частности, предлагала странам-членам НАТО уважать собственные обязательства и договориться о гарантиях безопасности. Однако ответа не последовало.