Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Швеция первой в ЕС начала готовить бизнес к режиму ЧС

Швеция оказалась в лидерах по подготовке страны к режиму ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В последние года по всей Европе самый популярный тренд — выпуск брошюр о готовности граждан к ЧС на случай войны или кризиса. Однако впереди Европейского союза всего — Швеция, где вышло в свет пособие о готовности к ЧС, предназначенное для бизнеса. Об этом сообщает Politico.

В листовках будут содержаться те же простые рекомендации, что и в брошюре «На случай кризиса или войны» — информация о всевозможных возможных угрозах, а также о том, как лучше всего подготовиться и защитить себя. Словом, они будут полезны и простым людям, и международным компаниям.

Авторы материала советуют властям разных стран ко всему прочему провести теоретические учения «за столом», а еще лучше — имитационные. Причины таких инициатив не уточняются.

Напомним, в России много лет и на разных уровнях не раз отмечалось, что у Москвы никогда не было в планах нападения на Европу и НАТО. Недавно это в очередной раз глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом. В частности, предлагала странам-членам НАТО уважать собственные обязательства и договориться о гарантиях безопасности. Однако ответа не последовало.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше