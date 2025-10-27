«Рувики» передала более 1,4 млн текстов для обучения GigaChat языкам народов РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия «Рувики» передала материалы для обучения нейросети GigaChat Сбера 20 языкам народов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.
«Переданные материалы включают тексты на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, коми, коми-пермяцком, марийском, мокшанском, ливви-карельском, татарском, тувинском, калмыцком, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском и якутском языках», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Всего передано свыше 1,4 млн текстов.
«Наша миссия — делать знания доступными для всех, в том числе на языках народов России. Мы видим, как технологии становятся важным инструментом сохранения культурной идентичности и знаний, находившихся под угрозой утраты; и рады, что вклад авторов “Рувики” поможет развитию генеративного искусственного интеллекта, который будет способен понимать и уважать языковое многообразие нашей страны», — подчеркнул гендиректор «Рувики» Владимир Медейко.
«Рувики» — современная российская интернет-энциклопедия. Проект объявлен на РИФ-2023. Главные ценности площадки: удобство, открытость, технологичность, достоверность информации. В энциклопедии внедрен искусственный интеллект, который позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.