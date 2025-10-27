«Рувики» передала более 1,4 млн текстов для обучения GigaChat языкам народов РФ

«Наша миссия — делать знания доступными для всех, в том числе на языках народов России. Мы видим, как технологии становятся важным инструментом сохранения культурной идентичности и знаний, находившихся под угрозой утраты; и рады, что вклад авторов “Рувики” поможет развитию генеративного искусственного интеллекта, который будет способен понимать и уважать языковое многообразие нашей страны», — подчеркнул гендиректор «Рувики» Владимир Медейко.