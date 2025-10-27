Ричмонд
В Париже арестован иностранец, который покусал и хотел изнасиловать женщину

Мужчина напал на девушку в парижском поезде.

Полиция арестовала 26-летнего гражданина Египта, который избил, покусал и пытался изнасиловать девушку в поезде Парижа во Франции, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Когда двери с лязгом закрылись, нападавший запрыгнул в поезд, и я поняла, что осталась с ним наедине. И тогда начались нападения», — поделилась пострадавшая.

Она добавила, что ее спас другой мужчина, который побежал за иностранцем, пытавшимся сбежать с места преступления.

Мужчина удерживал его в Мант-ла-Жоли, пока не прибыла транспортной полиция.

Как выяснили, правоохранители египтянин находился во Франции нелегально, у него не было документов.

Ранее в Италии задержали подростков-иностранцев за насилие над 12-летней девочкой.