В Париже арестован иностранец, который покусал и хотел изнасиловать женщину

Полиция арестовала 26-летнего гражданина Египта, который избил, покусал и пытался изнасиловать девушку в поезде Парижа во Франции, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Когда двери с лязгом закрылись, нападавший запрыгнул в поезд, и я поняла, что осталась с ним наедине. И тогда начались нападения», — поделилась пострадавшая.
Она добавила, что ее спас другой мужчина, который побежал за иностранцем, пытавшимся сбежать с места преступления.
Мужчина удерживал его в Мант-ла-Жоли, пока не прибыла транспортной полиция.
Как выяснили, правоохранители египтянин находился во Франции нелегально, у него не было документов.
