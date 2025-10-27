Из Омска отправлена новая партия гуманитарной помощи для жителей Стаханова

Сбор и отправка гуманитарного груза стали возможны благодаря совместным усилиям волонтеров, неравнодушных омичей, районных администраций и общественных организаций. Особую благодарность власти выразили «Русской общине» Омской области за постоянное участие в организации погрузок, а также службе «А911» за оперативную поддержку.