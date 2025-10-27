Ричмонд
Из Омска отправлена новая партия гуманитарной помощи для жителей Стаханова

В состав груза — техника, транспорт, продукты и адресные посылки.

Источник: Комсомольская правда

Склад Гуманитарного центра Омской области передал в пункт назначения очередную партию помощи для мирного населения города Стаханов. В отправку вошли автомобили, мотоциклы, дорогостоящая техника, адресные посылки, а также продовольствие — свежие овощи и мука.

Сбор и отправка гуманитарного груза стали возможны благодаря совместным усилиям волонтеров, неравнодушных омичей, районных администраций и общественных организаций. Особую благодарность власти выразили «Русской общине» Омской области за постоянное участие в организации погрузок, а также службе «А911» за оперативную поддержку.

Фото: t.me/OO200let.

Работа на складе Гумцентра продолжается без перерыва: поступают новые пожертвования, формируются очередные отправки.

