Вертолет и самолет ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море

11-летний Оливер Холланд из Калифорнии попал под рухнувший вертолет — ребенка госпитализировали с многочисленными травмами, среди которых кровоизлияние в мозг и коллапс легкого. Мальчику сделали срочную операцию, его состояние постепенно стабилизируется. Вертолетом управлял энтузиаст авиации — он часто публиковал видео, на которых исполняет опасные трюки и летает на низкой высоте.