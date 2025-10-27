Вертолет и самолет ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море

Вертолет и самолет военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов потерпели крушение в Южно-Китайском море в воскресенье, 26 октября. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте ВМС США.
— 26 октября 2025 года примерно в 14:45 по местному времени вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операций, — написали на странице ведомства в социальной сети X.
12 октября рядом с аэропортом Хикс в округе Таррант, штат Техас, произошло крушение самолета. По информации СМИ, в результате авиакатастрофы загорелись несколько полуприцепов. Территория авиакатастрофы находится в районе 12 000 квартала N. Saginaw Blvd.
11-летний Оливер Холланд из Калифорнии попал под рухнувший вертолет — ребенка госпитализировали с многочисленными травмами, среди которых кровоизлияние в мозг и коллапс легкого. Мальчику сделали срочную операцию, его состояние постепенно стабилизируется. Вертолетом управлял энтузиаст авиации — он часто публиковал видео, на которых исполняет опасные трюки и летает на низкой высоте.