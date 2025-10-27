Ричмонд
В Волгограде прошли форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA — 2025»

Одной из центральных тем стала подготовка кадров.

Источник: РИА "Новости"

Форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA — 2025» проводились 22—24 октября в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.

В мероприятии приняли участие крупнейшие региональные предприятия, образовательные учреждения и институты поддержки бизнеса Волгоградской области, а также поставщики и потребители из разных регионов России и зарубежья. Программа форума включала круглые столы, конференции и панельные дискуссии, посвященные кооперации предприятий, кадровому потенциалу отрасли, энергоэффективности и другим актуальным вопросам. Одной из центральных тем стала подготовка кадров для промышленности.

Особое место на площадке форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA — 2025» было отведено подведению итогов федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер». Кроме того, состоялся юбилейный, 10-й Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.