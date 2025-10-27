Волгоградцам выплатят ноябрьские пенсии и пособия раньше срока

В ноябре многие жители Волгоградской области получат свои пенсии и пособия раньше обычного. Причина — предстоящий День народного единства, из-за которого график выплат немного сдвинется, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный СФР.
Уже 1 ноября Отделение СФР перечислит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, выплаты на первого ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих.
А 5 ноября СФР перечислит родителям ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 7 ноября. Важно помнить, что эти выплаты приходят за предыдущий месяц.
Пенсионеры, чья пенсия обычно приходит 4 числа, увидят деньги на своих банковских счетах уже 1 ноября. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, по старости, по инвалидности. Если вы получаете вместе с пенсией другие выплаты от СФР, они также придут раньше. Не нужно никуда обращаться — деньги зачислятся автоматически.
А тем, кто получает пенсию 11 или 21 ноября, переживать не стоит — для них график останется привычным. Если вы получаете выплаты через «Почту России», ваш график не изменится. Уточнить точные даты доставки можно прямо в своем почтовом отделении.