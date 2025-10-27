Волгоградцам выплатят ноябрьские пенсии и пособия раньше срока

Пенсионеры, чья пенсия обычно приходит 4 числа, увидят деньги на своих банковских счетах уже 1 ноября. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, по старости, по инвалидности. Если вы получаете вместе с пенсией другие выплаты от СФР, они также придут раньше. Не нужно никуда обращаться — деньги зачислятся автоматически.