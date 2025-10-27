Специалист назвала список продуктов, которые защитят от ОРВИ

В период сезона ОРВИ, защитить свой иммунитет можно, введя в рацион питания квашеную капусту, лук и чеснок. Как рассказала NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская, достаточно будет одной порции в день. Капуста содержит натуральные пробиотики и витамин С.