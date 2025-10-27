Специалист назвала список продуктов, которые защитят от ОРВИ

В период сезона ОРВИ, защитить свой иммунитет можно, введя в рацион питания квашеную капусту, лук и чеснок. Как рассказала NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская, достаточно будет одной порции в день. Капуста содержит натуральные пробиотики и витамин С.
— Жирная рыба, содержащая омега-3 кислоты и витамин D, помогает контролировать воспаление и укрепляет иммунитет, — заявила специалист.
Также витаминами С богаты киви и цитрусы. А вот от сладких продуктов стоит воздержаться. Они снижают активность иммунных клеток и развивают вредные бактерии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ивано-Матренинской детской больнице столицы региона художница расписала стены.