Специалист назвала список продуктов, которые защитят от ОРВИ

Нутрициолог Дивинская: квашеная капуста поможет защититься в сезон ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В период сезона ОРВИ, защитить свой иммунитет можно, введя в рацион питания квашеную капусту, лук и чеснок. Как рассказала NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская, достаточно будет одной порции в день. Капуста содержит натуральные пробиотики и витамин С.

— Жирная рыба, содержащая омега-3 кислоты и витамин D, помогает контролировать воспаление и укрепляет иммунитет, — заявила специалист.

Также витаминами С богаты киви и цитрусы. А вот от сладких продуктов стоит воздержаться. Они снижают активность иммунных клеток и развивают вредные бактерии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ивано-Матренинской детской больнице столицы региона художница расписала стены.