Появилось видео с места похищения футболиста «Зенита» Мостового

Как установило следствие, 23 октября в Петербурге на улице Вязовой подозреваемые пытались похитить Мостового, применив к нему силу, но футболист смог отбиться. Вечером 25 октября те же подозреваемые похитили другого мужчину — зятя депутата Виталия Макарова — у магазина на Крестовском острове. Они заставили его перевести 210 тысяч рублей и требовали ещё 10 миллионов.