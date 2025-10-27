В Ленобласти прошли конкурсы в сфере потребительского рынка

Конкурсы «Лучший по профессии» в сфере потребительского рынка состоялись в Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона.
В соревнованиях участвовали продавцы-консультанты, кассиры и продавцы автолавок и фудтраков. Участниками стали более 20 человек из Волховского, Волосовского, Приозерского, Лужского, Всеволожского, Тосненского, Кировского, Выборгского районов и Гатчинского муниципального округа. Они проходили тест из 20 вопросов, а затем представляли презентацию, рассказывая о своей деятельности, достижениях и планах. Отдельно оценивалась форменная и специальная одежда, а также фото- и видеоматериалы.
«Такие профессиональные конкурсы особенно важны, ведь именно от мастерства продавцов, с которыми жители Ленобласти встречаются каждый день, зависят качество и культура обслуживания, а также уровень доверия к торговле. Постоянное развитие профессиональных навыков — это комфорт покупателей и залог роста качества услуг в регионе», — отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.