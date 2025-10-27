В Ленобласти прошли конкурсы в сфере потребительского рынка

В соревнованиях участвовали продавцы-консультанты, кассиры и продавцы автолавок и фудтраков. Участниками стали более 20 человек из Волховского, Волосовского, Приозерского, Лужского, Всеволожского, Тосненского, Кировского, Выборгского районов и Гатчинского муниципального округа. Они проходили тест из 20 вопросов, а затем представляли презентацию, рассказывая о своей деятельности, достижениях и планах. Отдельно оценивалась форменная и специальная одежда, а также фото- и видеоматериалы.