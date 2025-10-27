Вдохновение на каждый день: гид по культурным событиям ноября

В своем авторском моноспектакле «Лица: Эффект отсутствия» певец Марк Тишман расскажет истории самых разных людей — известных и неизвестных, живущих рядом с нами и тех, кто покинул этот мир, оставив память о себе. Перед зрителями пронесется целый калейдоскоп звезд: Евтушенко, Монро, Вознесенский, Гурченко, Чаплин, Никулин, Уорхол — и все они живут внутри главного героя, формируя его личность. Каждая история — откровение, внутренний монолог главного героя и его обращение к коллективному разуму. Марк Тишман отмечает, что несмотря на все внешние различия, людей волнуют одни и те же вопросы. Каждый из героев имеет право на высказывание, возможность вступить в диалог сквозь пространство и время. Драматическое повествование сопровождается песнями в исполнении Марка и музыкантов, стихами и видеоинсталляциями, создавая многослойное повествование о судьбах, характерах и временных пластах.