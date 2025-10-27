Искусственный интеллект, 90 юнкоров и показ фильма. Фото яркого финала форума «Учебная Сибирь» в Новосибирске

25 октября 2025 года в Новосибирске завершил работу масштабный образовательный форум «Учебная Сибирь», который прошел в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». Мероприятие стало важной площадкой для демонстрации инновационных проектов и обмена педагогическим опытом. Одним из центральных событий форума стала презентация медиакласса от «Сиб.фм Групп», который в этом году значительно расширился — теперь в проекте участвуют 90 юных журналистов. В рамках торжественной церемонии 60 новым участникам, ученикам Новосибирского экономического лицея и школы № 222 вручили удостоверения юнкоров. Программа форума включала множество образовательных активностей. Заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло в своей лекции осветил ключевые вопросы кибербезопасности. Заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева рассказала о перспективах внедрения технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. Особый интерес у гостей вызвала презентация фильма «Дети защитников Отечества», созданного учениками первого набора медиакласса «Сиб.фм Групп». Кинокартину озвучил заслуженный артист России Сергей Чонишвили. По общему мнению участников, форум «Учебная Сибирь» в очередной раз подтвердил статус ключевого отраслевого события, объединяющего педагогов, учащихся и общественность для профессионального диалога. «МК в Новосибирске» публикует самые яркие и интересные кадры с заключительного дня форума. Авторы фото Александр Свирщевский, Александр Ощепков, Илария Сафонова.