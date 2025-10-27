Bloomberg: BTS планируют выпустить новый альбом в 2026 году

Популярная южнокорейская поп-группа BTS работает над первым за пять лет альбомом и отправится с концертным турне в 2026 году. Об этом пишет Bloomberg.
Группа приостановила деятельность в 2022 году из-за прохождения участниками военной службы. После ее завершения коллектив вернулся к работе и сейчас записывает новый альбом в студии Hybe Co., выход которого запланирован на март 2026 года.
Согласно Bloomberg, после релиза музыканты планируют провести 65 концертов по разным странам, половина которых состоится в Северной Америке. В Hybe Co уточнили, что даты мирового турне пока окончательно не утверждены.
Недавно южнокорейское издание Star News опубликовало топ «Знаменитостей, которые заставляют влюбиться в них». Лидирующую строчку в рейтинге занял певец Чонгук из группы BTS, который получил титул «Лучший краш мира».
В прошлом месяце американская певица и актриса Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко официально поженились на закрытой свадебной церемонии в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На звездной вечеринке присутствовали певица Тейлор Свифт и ее жених Трэвис Келси, а также коллеги Гомес по сериалу «Убийства в одном здании» Стив Мартин, Мартин Шорт и Эшли Парк.