Bloomberg: BTS планируют выпустить новый альбом в 2026 году

В прошлом месяце американская певица и актриса Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко официально поженились на закрытой свадебной церемонии в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На звездной вечеринке присутствовали певица Тейлор Свифт и ее жених Трэвис Келси, а также коллеги Гомес по сериалу «Убийства в одном здании» Стив Мартин, Мартин Шорт и Эшли Парк.