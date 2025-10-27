Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанин, снявший кожу с мертвой жены, сдался полиции после звонка подруги

Житель Березовского Рафис Х., который убил жену Ольгу и снял с нее кожу, сдался полиции после того, как ее подруга забила тревогу. Женщина заметила, что Ольга несколько дней не выходит на связь, рассказала URA.RU их знакомая.

Житель Березовского Рафис Х., который убил жену Ольгу и снял с нее кожу, сдался полиции после того, как ее подруга забила тревогу. Женщина заметила, что Ольга несколько дней не выходит на связь, рассказала URA.RU их знакомая.

Читать далее.