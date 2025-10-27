Свердловчанин, снявший кожу с мертвой жены, сдался полиции после звонка подруги

Житель Березовского Рафис Х., который убил жену Ольгу и снял с нее кожу, сдался полиции после того, как ее подруга забила тревогу. Женщина заметила, что Ольга несколько дней не выходит на связь, рассказала URA.RU их знакомая.
