Из-за аварии с фурами федеральную трассу перекрыли в Нижнеудинском районе

Из-за аварии с фурами федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в Нижнеудинском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.
Инспекторы предлагают всем автомобилистам объезжать участок через поселок Камышет. Но и там судя по картам образовался затор. Те, кто едут со стороны областного центра встали в пробку на 2,5 километра. В самом поселке на улице Губина автомобили растянулись на полтора километра.
Напомним, около 8 утра 27 октября на дороге столкнулись семь большегрузов и одна легковушка. Несколько автомобилей загорелись. В результате ДТП погиб водитель автовоза. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте.