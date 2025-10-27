Из-за аварии с фурами федеральную трассу перекрыли в Нижнеудинском районе

Инспекторы предлагают всем автомобилистам объезжать участок через поселок Камышет. Но и там судя по картам образовался затор. Те, кто едут со стороны областного центра встали в пробку на 2,5 километра. В самом поселке на улице Губина автомобили растянулись на полтора километра.