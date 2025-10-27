Аэропорт Краснодара принял рейс первой иностранной авиакомпании

Рейсы в Ташкент из Краснодара запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Самолет будет отправляться в 10:30 и прибудет через 3 часа 35 минут. Полеты в Наманган запланированы по вторникам и четвергам с вылетом в 10:30. Время в пути составит 3 часа 50 минут.