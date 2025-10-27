Аэропорт Краснодара принял рейс первой иностранной авиакомпании

Самолет национального авиаперевозчика Узбекистана приземлился в воздушной гавани кубанской столицы 26 октября.
Рейс прибыл в Краснодар из Ташкента. Самолет Airbus A321neo по традиции встретили водной аркой. Всего на борту находились 118 пассажиров. Из Краснодара в Ташкент отправились 169 пассажиров.
В осенне-зимнем расписании аэропорта Краснодар Uzbekistan Airways откроет второе направление в Узбекистан. Пассажиры смогут добираться в Наманган с 28 октября.
Рейсы в Ташкент из Краснодара запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Самолет будет отправляться в 10:30 и прибудет через 3 часа 35 минут. Полеты в Наманган запланированы по вторникам и четвергам с вылетом в 10:30. Время в пути составит 3 часа 50 минут.