«Они не играют»: Трамп вышел на связь после эффектных испытаний российской дальнобойной ракеты «Буревестник»

Трамп прокомментировал испытания ракеты РФ «Буревестник».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вышел на связь после эффектных испытаний российской дальнобойной ракеты «Буревестник». Лидер Белого дома заговорил об играх. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», — рассказал американский президент.

Ранее KP.RU сообщил, что на Западе пришли в ужас после испытаний российской дальнобойной ракеты «Буревестник». Там отметили, что аналогов этому оружию нет в мире. Отмечается, что эта ракета может нести ядерный заряд и облететь вокруг Земли тысячу раз перед тем как нанести удар в любой точке планеты.

