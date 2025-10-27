«Они не играют»: Трамп вышел на связь после эффектных испытаний российской дальнобойной ракеты «Буревестник»

Ранее KP.RU сообщил, что на Западе пришли в ужас после испытаний российской дальнобойной ракеты «Буревестник». Там отметили, что аналогов этому оружию нет в мире. Отмечается, что эта ракета может нести ядерный заряд и облететь вокруг Земли тысячу раз перед тем как нанести удар в любой точке планеты.