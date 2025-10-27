Света нет, но вы держитесь: в Кишиневе из-за ремонтных работ отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.
Ботаника:
Грэдина Ботаникэ, 26, Варница, 22, Узинелор, 104 — с 09:00 до 17:00.
Мунчешть, 799, 799/9 — с 10:10 до 16:15.
Буюканы:
Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
Жубилеулуй, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1 — с 09:00 до 16:20.
Чеканы:
Варница, 22, Узинелор, 104 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
Барьера Орхей, 1−3, 3A, 3B, 3D, 3E, 3G, 3V, Каля Орхеюлуй, 36, 47−51, 63, 65, 65/1, 65/2, 69, 69A, 9999, Кэрэушилор, 1, 7A, 8−18, Дойна, 14A, Поштей, 1−15, 2, Путней, 2A, Ренаштерий Национале, 999 — с 09:20 до 16:00.