Зима уже на пороге? Какой будет погода на неделе с 27 октября по 2 ноября

В первые выходные ноября также сохранится влияние области высокого атмосферного давления, осадки не ожидаются. Ветер будет юго-западным и умеренным. Ночью и утром возможен туман с видимостью до полукилометра, влажность составит до 70%. Температура ночью колеблется от 1 до 6 градусов, в середине дня в субботу — от 7 градусов тепла до 12 градусов тепла, в воскресенье — от 8 до 11 градусов со знаком плюс.