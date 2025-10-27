Нижегородцам досрочно выплатят пенсии и детские пособия из-за длинных выходных

Нижегородцам досрочно выплатят пенсии и детские пособия из-за продолжительных выходных дней. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России по Нижегородской области.
3 ноября будет выходным днем в связи с празднованием Дня народного единства, из-за этого перечислять выплаты получателям будут 1 ноября.
Это коснется всех тех, кто получает пособия по беременности, на детей до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим, в связи с рождением первого ребенка до трех лет, а также детям участников СВО.
Что касается ежемесячной выплата из маткапитала, ее переведут нижегородцам 5 ноября по графику, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 7 ноября.
«Если дата выплаты пенсии совпадает с праздничным днем деньги поступят заранее в последний рабочий день перед ними — 1 ноября», — заявили в ведомстве.
Напомним, что наступившая рабочая неделя в России будет шестидневной. Трудиться предстоит с 27 октября по 1 ноября. Это связано с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за празднования Дня народного единства. Однако потом россияне будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.
День народного единства в России был признан официальным государственным праздником в 2005 году. С тех пор его отмечают 4 ноября.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован прогноз погоды в Нижнем Новгороде на новую рабочую неделю.