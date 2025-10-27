Реалистичные голоса и видео-двойники: россиян предупредили о новой волне мошенничества с использованием нейросетей

Мошенники активно применяют технологию подделки голоса для хищения денежных средств у россиян. Об этом в беседе с RT предупредил Сергей Кузьменко, занимающий должность руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Эксперт пояснил, что злоумышленники с помощью нейросетей на базе искусственного интеллекта создают убедительные копии голосов знакомых или родственников своих жертв. Для этого им требуется всего лишь короткая запись голоса, которую легко получить из аудио- или видеоматериалов, размещенных в социальных сетях и мессенджерах, либо записав во время телефонного разговора.
Услышав в трубке привычный тембр и манеру речи, люди перестают быть бдительными и без лишних вопросов переводят деньги на указанные счета, понимая, что их обманули, только после совершения операции.
По словам Кузьменко, дальнейшим развитием этой схемы стали видеозвонки с применением технологии дипфейк, которые переводят мошенничество на новый уровень. Специалист отметил, что если при звонке только с поддельным голосом еще есть возможность заподозрить обман, положить трубку и перезвонить на настоящий номер для проверки, то с дипфейком ситуация иная.
Перед жертвой появляется живое изображение близкого человека, повторяющее его мимику и движения. Этот мощный эффект личного присутствия разрушает последние барьеры осторожности и заставляет мозг воспринимать происходящее как реальность.
Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Уточняется, что появление у ребёнка новой дорогой техники или вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания в защиту преступной деятельности могут указывать на то, что на него влияет мошенник.