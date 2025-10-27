США намерены ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов

В администрации президента США собираются усилить темпы арестов и депортаций нелегальных мигрантов во всей стране. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.
По ее словам, властям страны в этом плане предстоит еще большая работа. Правительство США хочет нарастить число арестов нелегалов, а средства на это будут выделены в рамках «большого, красивого законопроекта».
«Я считаю, что мы добьемся значительного прогресса», — сказала Маклафлин.
Добиться больших результатов поможет увеличение штата сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США.
Ранее в Конгрессе США предупредили, что массовая депортация нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов якобы может вызвать значительный спад роста экономики в США.
Летом этого года в Лос-Анджелесе вспыхнули бунты и беспорядки, устроенные мигрантами, после введения в мегаполис Национальной гвардии.