«Не играют в игры с нами»: Трамп высказался об испытании «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 октября, прокомментировал испытание Россией новой ракеты «Буревестник».

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация проинформировала США об успешных испытаниях «Буревестника».

— Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними, — цитирует главу Белого дома РИА Новости.

В рамках совещания с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин сообщил об окончании испытаний новой российской ракеты. Глава государства уже поручил начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в Вооруженных силах РФ.

Новое потенциально опасное вооружение сразу привлекло внимание из-за рубежа. Английская газета Express назвала слова Путина «жестким предупреждением в адрес Великобритании». Журналисты заявили, что ракета представляет угрозу стране.

Днем ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «друзей РФ» с успешным испытанием новой ракеты «Буревестник». Он дополнил свое поздравление радостным смайликом и иконкой в виде молнии.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
