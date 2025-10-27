«Не играют в игры с нами»: Трамп высказался об испытании «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 октября, прокомментировал испытание Россией новой ракеты «Буревестник».
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация проинформировала США об успешных испытаниях «Буревестника».
— Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними, — цитирует главу Белого дома РИА Новости.
В рамках совещания с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин сообщил об окончании испытаний новой российской ракеты. Глава государства уже поручил начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в Вооруженных силах РФ.
Новое потенциально опасное вооружение сразу привлекло внимание из-за рубежа. Английская газета Express назвала слова Путина «жестким предупреждением в адрес Великобритании». Журналисты заявили, что ракета представляет угрозу стране.
Днем ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «друзей РФ» с успешным испытанием новой ракеты «Буревестник». Он дополнил свое поздравление радостным смайликом и иконкой в виде молнии.