Белорусский инфекционист назвала вирусы, циркулирующие в Беларуси осенью 2025

Эксперты объяснили, какие вирусы циркулируют в Беларуси и как их лечить.

Источник: Комсомольская правда

Медики рассказали о видах вирусов, которые циркулируют в Беларуси, и методах их лечения, пишет БелТА.

Специалисты обратили внимание на то, что в стране циркулирует более 200 вирусов. Это четыре гриппа — А, В, С и D, вирусы парагриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, коронавирус и так далее. А еще новый SARS-CoV-2, который принял характер сезонного течения.

Ирина Бас, заместитель главврача по инфекционным инфекциям Могилевской больницы № 1, пояснила, что «есть лекарства, воздействующие на конкретные вирусы: например, против гриппа — этиологические препараты, против герпеса — ацикловир и другие противовирусные средства».

— Остальные вирусные инфекции лечатся симптоматически. Это значит, что лечение направлено на снятие симптомов болезни — кашля, головной боли, температуры, — сказала эксперт.

К слову, Ирина Бас отметила, что назначать антибиотики должен врач.

— Если температура снижается плохо, а общее самочувствие ухудшается, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью — вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь, — сказала она.