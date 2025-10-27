Белорусский инфекционист назвала вирусы, циркулирующие в Беларуси осенью 2025

Специалисты обратили внимание на то, что в стране циркулирует более 200 вирусов. Это четыре гриппа — А, В, С и D, вирусы парагриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, коронавирус и так далее. А еще новый SARS-CoV-2, который принял характер сезонного течения.